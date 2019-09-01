В Кыштыме стали известны темы итоговых сочинений для одиннадцатиклассников Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Образование 0 Министр просвещения РФ Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них «Война и мир – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Ученики 11-х классов будут писать сочинения в декабре. Точные темы станут известны за 15 минут до начала испытания. Напомним, написание итогового сочинения является допуском к сдаче Единого государственного экзамена. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить