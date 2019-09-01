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В Кыштыме стали известны темы итоговых сочинений для одиннадцатиклассников

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Образование

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них «Война и мир – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

 

Ученики 11-х классов будут писать сочинения в декабре. Точные темы станут известны за 15 минут до начала испытания.

 

Напомним, написание итогового сочинения является допуском к сдаче Единого государственного экзамена.


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