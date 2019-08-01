В Кыштыме на подготовку детских садов и школ к новому учебному году потрачена рекордная сумма денег

Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Образование

Фото Максима Марининова

В общей сложности из областной и местной казны, а также внебюджетных источников направлено почти 23 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов. Во многом на формирование приоритетов повлиляли национальные проекты "Демография" и "Образование". Первые результаты уже достигнуты.

В третьей школы изменился спортивный зал. Там отремонтиро­ваны кровля и полы, заменены окна, электроснабжение, обновлено внутрен­нее оформление. Приведён в порядок и малый спортзал.

Комфортнее станут условия и для спортсменов в школе № 11. Капитальный ремонт хоккейного корта обойдётся в 303 тысячи рублей. Эта площадка при­тягивает детей со всего микрорайона Каолиновый.

Значительная сумма направлена на ремонт входных групп и фасадов школьных зданий. Решение в выборе цвета для одной из старейших школ города № 10 было вынесено на все­общее обсуждение. Кыштымцы приняли участие в опросе на сервисе электрон­ных голосований «Активный житель 74», в результате которого была выбрана бежевая палитра.

Обновлены также входные группы и площадки перед первой, четвёртой и одиннадцатой школами. По просьбе родителей учеников школы № 4 завер­шён ремонт подхода к зданию. Грунто­вая дорога на Маукской улице отсыпа­на щебнем, выполнено механическое уплотнение. Это предложение было высказано жителями при обсуждении плана мероприятий по благоустройству на 2019 год.

В сентябре пройдёт обустрой­ство пешеходного перехода со светофор­ным объектом типа «Т-7» на пересечении улиц Комарова и Маукской.

В начальной школе № 2 отремонтировали наливные полы в рекреациях и коридорах. Ещё в четырёх школах, а также на здании лыжной базы в шко­ле № 13 частично починили кровлю.

На обеспечение противопожар­ных норм и антитеррористической защищённости учреждений образования было направлено два миллиона 900 тысяч рублей. И если раньше члены межведомственной комиссии во время приёмки детсадов и школ делали серьёз­ные замечания по поводу нарушений в рамках обеспечения пожарной безопасности, сейчас все болевые точки лик­видированы. В этот раз самой заметной оказалась просьба сотрудников пожарного надзора поменять лампочку.

Все учреждения обору­дованы системой тревожной сигнализа­ции, пожарным водоснабжением, камерами видеонаблюдения. В августе завершился монтаж ограждений по периметру участков школ № 13, 3 и 11.

На обеспечение школ Кыштымского городского округа учеб­никами выделено больше двух миллионов 200 тысяч рублей из областного бюджета. Приобретено 6 226 комплектов.

Кроме того, в перечень плановых работ вошли ремонт кровли в детских садах № 1, 18, 28 и 52.

Гораздо теплее станет в группах дет­ского сада № 24. Почти 200 тысяч рублей выделено на ремонт подводящей тепло­трассы. Новые двери в первом детсаду обошлись бюджету в 350 тысяч, ещё 400 тысяч понадобилось, чтобы отремон­тировать крыльцо и заменить окна во втором детском саду. Около 600 тысяч рублей выделено на установку новых окон в детских садах №27, 11 и 9.