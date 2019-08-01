В Кыштыме на подготовку детских садов и школ к новому учебному году потрачена рекордная сумма денег Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Образование 0 Фото Максима Марининова В общей сложности из областной и местной казны, а также внебюджетных источников направлено почти 23 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов. Во многом на формирование приоритетов повлиляли национальные проекты "Демография" и "Образование". Первые результаты уже достигнуты. В третьей школы изменился спортивный зал. Там отремонтированы кровля и полы, заменены окна, электроснабжение, обновлено внутреннее оформление. Приведён в порядок и малый спортзал. Комфортнее станут условия и для спортсменов в школе № 11. Капитальный ремонт хоккейного корта обойдётся в 303 тысячи рублей. Эта площадка притягивает детей со всего микрорайона Каолиновый. Значительная сумма направлена на ремонт входных групп и фасадов школьных зданий. Решение в выборе цвета для одной из старейших школ города № 10 было вынесено на всеобщее обсуждение. Кыштымцы приняли участие в опросе на сервисе электронных голосований «Активный житель 74», в результате которого была выбрана бежевая палитра. Обновлены также входные группы и площадки перед первой, четвёртой и одиннадцатой школами. По просьбе родителей учеников школы № 4 завершён ремонт подхода к зданию. Грунтовая дорога на Маукской улице отсыпана щебнем, выполнено механическое уплотнение. Это предложение было высказано жителями при обсуждении плана мероприятий по благоустройству на 2019 год. В сентябре пройдёт обустройство пешеходного перехода со светофорным объектом типа «Т-7» на пересечении улиц Комарова и Маукской. В начальной школе № 2 отремонтировали наливные полы в рекреациях и коридорах. Ещё в четырёх школах, а также на здании лыжной базы в школе № 13 частично починили кровлю. На обеспечение противопожарных норм и антитеррористической защищённости учреждений образования было направлено два миллиона 900 тысяч рублей. И если раньше члены межведомственной комиссии во время приёмки детсадов и школ делали серьёзные замечания по поводу нарушений в рамках обеспечения пожарной безопасности, сейчас все болевые точки ликвидированы. В этот раз самой заметной оказалась просьба сотрудников пожарного надзора поменять лампочку. Все учреждения оборудованы системой тревожной сигнализации, пожарным водоснабжением, камерами видеонаблюдения. В августе завершился монтаж ограждений по периметру участков школ № 13, 3 и 11. На обеспечение школ Кыштымского городского округа учебниками выделено больше двух миллионов 200 тысяч рублей из областного бюджета. Приобретено 6 226 комплектов. Кроме того, в перечень плановых работ вошли ремонт кровли в детских садах № 1, 18, 28 и 52. Гораздо теплее станет в группах детского сада № 24. Почти 200 тысяч рублей выделено на ремонт подводящей теплотрассы. Новые двери в первом детсаду обошлись бюджету в 350 тысяч, ещё 400 тысяч понадобилось, чтобы отремонтировать крыльцо и заменить окна во втором детском саду. Около 600 тысяч рублей выделено на установку новых окон в детских садах №27, 11 и 9. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить