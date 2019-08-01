Школа Кыштыма может выиграть грант всероссийского конкурса

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: Образование

В Новосибирске прошёл окружной форум для добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов «Добро за Уралом».

Более 400 лидеров добровольческих объединений представили свои работы. Самой интересной и напряженной частью форума стала очная защита проектов полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019».

В этом году на конкурс заявлено почти 30 тысяч проектов. Только 956 из них экспертная комиссия допустила до полуфинала. Среди 14 проектов Челябинской области свой проект «Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» представила коррекционная школа № 5.

Результаты полуфинала будут известны в октябре.

– Финал пройдёт в Москве, – сказала сайту «КР» директор коррекционной школы № 5 Ольга Смолянинова. – В него пройдут по десять участников в каждой из 12 номинаций. Однако для нас уже большой успех, что наш проект оценили среди десятков тысяч других представленных участниками из пяти регионов страны.

В столице России, 5 декабря, на международном форуме добровольцев авторы лучших проектов получат гранты на реализацию своих инициатив.