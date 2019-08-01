В одной из школ Кыштыма выявлены необъективные результаты проверочных работ

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 29 января этого года выпустила приказ № 84 «О проведении мониторинга качества образования в 2019 году». Согласно документу, участие школьников четвёртых, пятых и шестых классов во всероссийских проверочных работах является обязательным. В седьмых и 11-х классах – по решению руководства школ.

Дети выполняют работы по единым комплектам заданий. Проверяющие выставляют баллы в условиях анонимности, каждой работе присваивается числовой идентификатор, без указания имён и фамилий учеников. По количеству набранных баллов ставится оценка.

В Кыштымском городском округе проверочные работы проходили под контролем сотрудников управления по делам образования и общественных наблюдателей из числа педагогов-ветеранов. С их стороны не было претензий к организации всероссийских проверочных работ в кыштымских школах.

Однако на сайте Рособрнадзора https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/ был размещён список образовательных организаций, в которых выявлены необъективные результаты всероссийских проверочных работ. В Кыштыме в него попала средняя школа № 1.

– Каждый год одна из школ нашего города попадает в такой список, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Лариса Вшивцева. – При этом нам не поясняют параметры, по которым выявляют признаки необъективных результатов. Для сравнения – в ходе региональных проверок качества образования, от министерства образования Челябинской области мы получили документ на 50-60 листов, где чётко прописаны результаты, даны критерии и описание, где и что необходимо исправить в работе, чтобы улучшить показатели. От Рособрнадзора таких пояснений не поступает.

В 2019 году результаты всероссийских проверочных работ в четвёртых классах оказались несколько ниже по сравнению с предыдущим годом. По математике разница составила четыре процента, по русскому языку – семь. По окружающему миру сохранись высокие показатели.

– По всем предметам в пятых, шестых, седьмых классах результаты ниже общероссийских в среднем на девять процентов, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова. – Однако необходимо отметить, что ученики седьмых классов проверочную работу по математике выполнили лучше, чем в предыдущем году.