В Челябинской области построят учебные комплексы для школьников и дошкольников

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Образование

В ближайшие пять лет инфраструктура школ и детских садов в регионе существенно обновится. Уже сейчас возводятся не просто здания, а целые учебные комплексы, включающие игровые комнаты, просторные классы, оборудованные современными лабораториями, лингафонные кабинеты, спортзалы, зоны отдыха, медиатеки, арт-модули.

В рамках реализации нацпроектов в Челябинской области будет построено 11 школ и 27 детских садов.

Планируется полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от полутора до трёх лет.

Детские сады в первую очередь появятся там, где в них испытывают острую необходимость. Это Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сосновский район. Существует также дефицит мест для детей в учреждениях дошкольного образования Аргаяшского и Ашинского районов.

В Челябинске появятся 15 новых детских садов.

Уже этой осенью будут введены в эксплуатацию здания двух школ в областном центре. В следующем году ещё две школы появятся в Челябинске и Магнитогорске.

Также новые здания появятся в Чебаркульском и Сосновском районах.