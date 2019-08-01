В Челябинской области построят учебные комплексы для школьников и дошкольников Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Образование 0 В ближайшие пять лет инфраструктура школ и детских садов в регионе существенно обновится. Уже сейчас возводятся не просто здания, а целые учебные комплексы, включающие игровые комнаты, просторные классы, оборудованные современными лабораториями, лингафонные кабинеты, спортзалы, зоны отдыха, медиатеки, арт-модули. В рамках реализации нацпроектов в Челябинской области будет построено 11 школ и 27 детских садов. Планируется полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от полутора до трёх лет. Детские сады в первую очередь появятся там, где в них испытывают острую необходимость. Это Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сосновский район. Существует также дефицит мест для детей в учреждениях дошкольного образования Аргаяшского и Ашинского районов. В Челябинске появятся 15 новых детских садов. Уже этой осенью будут введены в эксплуатацию здания двух школ в областном центре. В следующем году ещё две школы появятся в Челябинске и Магнитогорске. Также новые здания появятся в Чебаркульском и Сосновском районах. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить