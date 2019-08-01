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В Челябинской области построят учебные комплексы для школьников и дошкольников

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Образование

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В ближайшие пять лет инфраструктура школ и детских садов в регионе существенно обновится. Уже сейчас возводятся не просто здания, а целые учебные комплексы, включающие игровые комнаты, просторные классы, оборудованные современными лабораториями, лингафонные кабинеты, спортзалы, зоны отдыха, медиатеки, арт-модули.

 

В рамках реализации нацпроектов в Челябинской области будет построено 11 школ и 27 детских садов.

 

Планируется полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от полутора до трёх лет.

 

Детские сады в первую очередь появятся там, где в них испытывают острую необходимость. Это Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сосновский район. Существует также дефицит мест для детей в учреждениях дошкольного образования Аргаяшского и Ашинского районов.

 

В Челябинске появятся 15 новых детских садов.

 

Уже этой осенью будут введены в эксплуатацию здания двух школ в областном центре. В следующем году ещё две школы появятся в Челябинске и Магнитогорске.

 

Также новые здания появятся в Чебаркульском и Сосновском районах.

 


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