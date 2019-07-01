Росатом поддержал создание на Урале научно-образовательного центра

Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Образование

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, госкорпорация «Росатом» выразила готовность поддержать создание научно-образовательного центра на базе Уральского федерального университета и, в случае заинтересованности организаций отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской и Челябинской областей, в реализации конкретных исследовательских и конструкторских проектов, готова рассмотреть соответствующие материалы на их организацию.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» с учетом важности и актуальности создания НОЦ в свете реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, также поддержал решение о создании НОЦ.

Напомним, что по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в апреле этого года была создана межрегиональная рабочая группа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука», руководителем которой стал председатель УрО РАН, академик Чарушин В.Н.

Результатом ее работы стало создание единой концепции НОЦ с рабочим названием «Передовые промышленные технологии», в которую вошли проекты в области робототехники, сенсорики, переработки отходов, энергетики (в основном Свердловская область), ракетной техники (Челябинская область), новые материалы для медицины (совместный проект Свердловской и Курганской областей – разработка новых биосовместимых имплантов – партнер Центр им.Илизарова).

В июне Николай Цуканов обратился в государственные корпорации, предприятия которых располагаются на территории указанных субъектов Федерации, с просьбой поддержать создание НОЦ.

«В рамках своей деятельности участники НОЦ будут решать научные проблемы, что должно содействовать развитию субъектов Российской Федерации и способно принести существенный экономический эффект на горизонте пять – 10 лет. Это задача, которую мы перед собой поставили, и ее решение стоит того, чтобы приложить к этому максимальные усилия»,- отметил полпред.

9 июля этого года в ходе 10-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 состоялось торжественное подписание губернаторами трех регионов соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области, Правительством Челябинской области и Правительством Курганской области.

Подписание трехстороннего соглашения между субъектами УФО стало ключевым шагом к подаче заявки в 2020 году по создание НОЦ на конкурс Минобрнауки России, которая будет сделана от Свердловской области при поддержке Челябинской и Курганской областей. При этом создание основных органов управления НОЦ и механизмов финансирования проектов планируется завершить в 2019 году.