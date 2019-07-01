В Кыштыме приобретут новый школьный автобус Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Образование 0 Из местного бюджета выделено два миллиона 37 тысяч 333 рубля. Планируется приобрести автобус марки «ПАЗ-32053-70» или эквивалентный ему. Пассажирский транспорт будет раскрашен в жёлтый цвет. На нём сделают надпись «ДЕТИ» и светоотражающие элементы. Он будет рассчитан на 22 посадочных места, два из которых для взрослых. – По маршруту его следования мы пока не определились, – сказал сайту «КР» директор ресурсного центра образования Кыштымского городского округа Александр Зайцев. – В тоже время подходит к концу срок эксплуатации автобуса, который возит детей с Тайгинки. Но будем думать, по какому направлению лучше использовать транспорт. Ожидается, что автобус появится в Кыштыме до середины августа. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить