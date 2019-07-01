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В Кыштыме приобретут новый школьный автобус

Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Образование

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Из местного бюджета выделено два миллиона 37 тысяч 333 рубля. Планируется приобрести автобус марки «ПАЗ-32053-70» или эквивалентный ему.

 

Пассажирский транспорт будет раскрашен в жёлтый цвет. На нём сделают надпись «ДЕТИ» и светоотражающие элементы. Он будет рассчитан  на 22 посадочных места, два из которых для взрослых.

 

– По маршруту его следования мы пока не определились, – сказал сайту «КР» директор ресурсного центра образования Кыштымского городского округа Александр Зайцев. – В тоже время подходит к концу срок эксплуатации автобуса, который возит детей с Тайгинки. Но будем думать, по какому направлению лучше использовать транспорт.

 

Ожидается, что автобус появится в Кыштыме до середины августа.


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