В Кыштыме прошёл общегородской выпускной бал

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Образование

Вчера во Дворце культуры «Победа» собрались 129 выпускников одиннадцатых классов, их родители и педагоги.

Начался праздник с дефиле старшеклассников. Они выходили на сцену вместе со своими классными руководителями, а затем занимали места в зрительном зале.

С окончанием школы выпускников поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. По традиции она подарила сувенирные серебряные монеты тем, кто сдал Единый государственный экзамен по всем предметам на отлично. Их родители получили благодарственные письма.

Начальник управления по делам образования Светлана Попинако вручила отличникам медали за особые успехи в учёбе.

Медалистами в этом году стали ученики первой школы Ангелина Бушуева, Глеб Грибанов, Ольга Кротова, Арина Крошкина, Анастасия и Дарья Щелгачёвы.

Во второй школе медали получили Анна Алферова, Иван Банных, Валерий Гапонов, Валерия Николашкина, Екатерина Харина, Артём Шишкин, Изабелла Щербинина.

В школе № 13 медалистами стали Егор Любимов и Зарема Ясаева.

После награждения отличников на сцену поднялись 14 одиннадцатиклассников, которые достигли высоких результатов в городских, областных и всероссийских конкурсах, а также активисты волонтёрского движения.

Людмила Шеболаева вручила им подарочные экземпляры книг «Прогулки по Кыштыму».

Выпускников поприветствовал председатель Собрания депутатов Кыштымского городского округа Виктор Силантьев. Он вручил подарочные издания ученикам, набравшим 90 и больше баллов при сдаче Единого госэкзамена.

В школе № 2 таких выпускников четверо – Изабелла Щербинина, набравшая 100 баллов по русскому языку, Валерия Николашкина сдала химию на 98 баллов, такой же результат у Екатерины Хариной по истории. Их одноклассник Иван Банных набрал 99 баллов по английскому языку.

В первой школе Дарья Щелгачёва набрала 98 баллов по химии, Александр Ляпин – 90 баллов по математике.

В завершение праздника выпускники исполнили вальс. Каждая школа представила свои вариации танца.