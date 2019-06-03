В Кыштыме полтора десятка выпускников закончили школы с золотыми медалями

Автор: КР от Сегодня, 15:03 Категория: Образование

Для выпускников кыштымских школ учебный год окончательно завершён. Сданы все экзамены, подведены их результаты.

Буквально на днях стали известны итоги сдачи ЕГЭ по обществознанию, биологии и информатике. Самый высокий балл по обществознанию – 84 – получила Ангелина Бушуева из первой школы. По биологии с суммой в 89 баллов отличилась Дарья Щелгачёва из этой же школы. А лучшим знатоком информатики стал Александр Ляпин. И вновь – первая школа.

Как сообщила сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Кыштымского городского округа Елена Трошина, в первой школе нынче – шестеро одиннадцатиклассников с золотыми медалями. Вторую школу с круглыми пятёрками закончили семь человек. Ещё два золотых медалиста – в тринадцатой школе.