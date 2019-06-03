В Кыштыме прошёл бал молодых специалистов

Автор: КР от Сегодня, 13:19 Категория: Образование

Он был посвящён студентам, которые окончили кыштымские фи­лиалы Миасского медицинско­го колледжа и Южно-Ураль­ского государственного кол­леджа. В этом году 14 человек получили красные дипломы.

Выпускники поднимались на сцену вместе со своими роди­телями. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручала им благо­дарственные письма, розы, тра­диционные статуэтки «Ника» и книги «Прогулки по Кыштыму».

Ещё 12 талантливых моло­дых специалистов поощрили за успехи в волонтёрском дви­жении, спорте, культуре и ис­кусстве, научно-исследователь­ской деятельности.

Всего кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа в этом году выпустил 128 молодых специалистов по четырём специальностям и двум профессиям. Филиал Миасского медицинского колледжа окончили 55 человек.

Напомним, сегодня в Кыштыме, в День Молодёжи, во Дворце культуры «Победа» в 17 часов будут чествовать выпускников школ города.