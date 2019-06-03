В Кыштыме прошёл бал молодых специалистов Автор: КР от Сегодня, 13:19 Категория: Образование 0 Он был посвящён студентам, которые окончили кыштымские филиалы Миасского медицинского колледжа и Южно-Уральского государственного колледжа. В этом году 14 человек получили красные дипломы. Выпускники поднимались на сцену вместе со своими родителями. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручала им благодарственные письма, розы, традиционные статуэтки «Ника» и книги «Прогулки по Кыштыму». Ещё 12 талантливых молодых специалистов поощрили за успехи в волонтёрском движении, спорте, культуре и искусстве, научно-исследовательской деятельности. Всего кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа в этом году выпустил 128 молодых специалистов по четырём специальностям и двум профессиям. Филиал Миасского медицинского колледжа окончили 55 человек. Напомним, сегодня в Кыштыме, в День Молодёжи, во Дворце культуры «Победа» в 17 часов будут чествовать выпускников школ города. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить