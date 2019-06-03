Кыштым впервые вошёл в тройку лучших команд региона в военно-патриотических соревнованиях «Зарница»

Автор: КР от Сегодня, 15:48 Категория: Образование

Ученики третьей школы представили Кыштымский городской округ в воинской части Чебаркуля. В мае этого года они заняли первое место на городском этапе военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества». Теперь их соперниками стали 19 команд со всего Южного Урала.

Всего в Чебаркуль отправились восемь десятиклассников и трое семиклассников третьей школы под руководством учителей ОБЖ и физической культуры Игоря Матвеева и Андрея Глазкова. Соревнования проходили с 10 июня и завершились сегодня.

Три дня кыштымские школьники зарабатывали баллы в общекомандный зачёт. Среди испытаний были представление команд, военный лабиринт, интеллектуальная викторина, военно-патриотическая песня, конкурс командиров, надевание химзащиты, марширование в строю, строевая песня, стрельба из боевого оружия АК-74.

– Ребята надевали жилет весом семь с половиной килограммов и каску весом полтора килограмма. Затем брали в руки автомат Калашникова и стреляли по мишеням, – рассказывает Игорь Матвеев. – Это было особенно тяжело для девочек. Везде мы ходили строем, дисциплинированно. Жили в зимних палатках, в которых душевые и туалет были на домкратах. Всё было как в армии.

По итогам соревнований кыштымские школьники заняли первое место за дисциплину и порядок. Второе – в конкурсе эрудитов. Среди капитанов десятиклассник третьей школы Никита Крюков также стал вторым. Третье место кыштымцы заняли в стрельбе и военном лабиринте.

Таким образом, Кыштым впервые в общекомандном зачёте региональных военно-патриотических соревнованиях «Зарница – во славу Отечества» занял третье место.