В Кыштыме прошли мастер-классы по обучению детей дворовым играм

Автор: КР от Вчера, 15:23 Категория: Образование

В конце учебного года во всех школах Кыштымского округа прошли необычные мастер-классы.

На переменах активисты Российского движения школьников учили младших учеников различным играм. Среди них были как современные – катания на роликах, граффити, так и уходящие в прошлое забавы – классики, лапта, ручеёк, фанты. Всего более 20 игр.

– Целое поколение детей прошло мимо игр во дворах, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Забыты добрые игры, благодаря которым подрастающее поколение училось общению, умению создавать команды, находить решения в неожиданных ситуациях. Дети всегда прыгали, бегали и веселились. Надеемся, что и сейчас школьники проведут летние каникулы, играя друг с другом во дворах

Возрождение культуры дворовых игр даже внесли в школьный план. Старшеклассники второй и десятой школ на уроках физкультуры играют в «Лапту», «Цепи кованы», «Картошку».