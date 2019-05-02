В школах Кыштыма прозвенели последние звонки

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Образование

Одиннадцатиклассники школы № 2

Сегодня для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвенели последние школьные звонки. В нашем городе первыми их услышали ученики первой, второй, третьей, четвёртой и вечерней школ.

– Невозможно сдержать слёзы, нахлынули воспоминания о школьных годах, – сказала сайту «КР» одиннадцатиклассница второй школы Екатерина Харина. – Сегодня нас окружают самые любимые учителя и родители. Мы часто не слушались их, делали по-своему, но несмотря на ни на что, у нас очень тёплые отношения с ними.

Поздравление от классных руководителей учеников школы № 2

Завтра праздничные линейки пройдут в пятой, восьмой и девятой школах. Послезавтра последний звонок прозвенит для учеников школ № 10, 11 и 13.

Поздравление от родителей учеников школы № 2

В эти дни сотрудники полиции усилили охрану общественного порядка как в школах, так и на улицах города.

Особое внимание обращается на торговые точки, чтобы не допустить продажу алкоголя несовершеннолетним.

В случае выявления подростков в нетрезвом состоянии родители будут привлечены к административной ответственности.