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В школах Кыштыма прозвенели последние звонки

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Образование

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Одиннадцатиклассники школы № 2

 

 

Сегодня для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвенели последние школьные звонки. В нашем городе первыми их услышали ученики первой, второй, третьей, четвёртой и вечерней школ.

 

 

 

 

– Невозможно сдержать слёзы, нахлынули воспоминания о школьных годах, – сказала сайту «КР» одиннадцатиклассница второй школы Екатерина Харина. – Сегодня нас окружают самые любимые учителя и родители. Мы часто не слушались их, делали по-своему, но несмотря на ни на что, у нас очень тёплые отношения с ними.

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление от классных руководителей учеников школы № 2

 

 

Завтра праздничные линейки пройдут в пятой, восьмой и девятой школах. Послезавтра последний звонок прозвенит для учеников школ № 10, 11 и 13.

 

 

 

Поздравление от родителей учеников школы № 2

 

 

 

 

 

В эти дни сотрудники полиции усилили охрану общественного порядка как в школах, так и на улицах города.

 

Особое внимание обращается на торговые точки, чтобы не допустить продажу алкоголя несовершеннолетним.

 

В случае выявления подростков в нетрезвом состоянии родители будут привлечены к административной ответственности.

 


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