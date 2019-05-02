Школьник из Кыштыма вошёл в число IT-разработчиков Уральского федерального округа

Автор: КР от Сегодня, 17:25 Категория: Образование

Десятиклассник школы № 10 Дмитрий Лыков принял участие в финальной сессии стартап-школы Уральского Федерального округа «IT-Start».

На региональной площадке «Сколково» в Челябинске кыштымский школьник и ещё 150 молодых разработчиков защитили свои проекты.

Как уже сообщалось на сайте «КР», в начале этого года Дмитрий Лыков первым, и пока единственным из Кыштыма, побывал в образовательном сочинском Центре «Сириус».

Попасть в этот Центр для одарённых детей, созданный по инициативе президента Владимира Путина в 2015 году, могут школьники, проявившие выдающиеся успехи в программировании, математике, физике, химии, биологии, а также в спорте и искусстве.

– В стартап-школу я поехал один, но там познакомился с тремя школьниками из Челябинска и мы собрались в команду, – поделился с сайтом «КР» Дмитрий. – Создали проект приложения для людей с ограниченными физическими возможностями. Благодаря ему пользователи смогут добраться до нужного места, минуя препятствия. Например, в приложении показано, где находятся высокие бордюры, отсутствуют пандусы. К сожалению, мы не заняли призовых мест. Но планируем развивать наш проект.

Для участников финальной сессии провели лекции, как продвигать созданные IT-разработки.

По итогам стартап-школы первое место занял проект «Акваконтроль». Эта программа пригодится жителям частных домов, не подключенных к центральной канализации. Она предназначена для заказа удобного и быстрого вывоза бытовых и сточных вод.

Окружная стартап-школа проводится «Агентством инновационного развития» с использованием средств гранта президента России.