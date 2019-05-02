В Кыштыме школьники вернули знамя Победы ветеранам войны

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Образование

Как уже сообщалось на сайте «КР», в феврале в Кыштымском городском округе началась акция «Знамя Победы». Оно передавалось от одной школы к другой на протяжении трёх месяцев. Красное знамя устанавливалось в фойе учебных заведений, возле него ученики несли вахту памяти.

Завершилась акция в доме культуры металлургов. Кадеты четвёртой школы торжественным маршем внесли знамя Победы на сцену зала и передали его ветеранам войны и труженикам тыла.

Военный комиссар по городам Кыштым и Карабаш Евгений Красношлык в своём выступлении говорил о чувстве личной ответственности за Отечество.

Участники детских образцовых коллективов «Мираж» и «Гусельки», ученики средней школы № 13 и воспитанники детской школы искусств подготовили концерт «Письма с фронта».

Лейтмотивом их выступлений стали детские письма, написанные учениками второй средней и второй начальной школ своим предкам – участникам Великой Отечественной войны.