Школьники из Кыштыма проявили чудеса инженерной мысли

Автор: КР от Вчера, 12:58 Категория: Образование

В Челябинске завершилась выставка «Евразийские ворота России – Шаг в будущее». В ней приняли участие воспитанники кыштымского центра детско-юношеского творчества, девятиклассники второй школы Андрей Емельянычев и Валентин Зырянов.

В номинации «Инженерные технологии» проект Андрея по механизму переработки пластиковых отходов для 3D печати был оценён дипломом второй степени. Ему удалось создать рабочий прототип устройства, которое из пластиковых стаканчиков и бутылок создаёт специальную нить для 3D принтера. По задумке Андрея, это сразу решило бы экологическую проблему с переработкой пластика, и заодно и экономическую для образовательного учреждения по её закупке.

Диплом третьей степени получил Валентин Зырянов. Девятиклассник разраоботал проект устройства, который продлевает работу твёрдо-топливного котла. Его часто используют жители Кыштыма, проживающие в частных домах. Главной причиной их выхода из строя является перегрев. Работа Валентина призвана решить эту проблему.

– Сейчас на этой же выставке, только уже в качестве юниоров, защищают свои проекты наши воспитанники Михаил Новосёлов и Иван Слободчиков, – сказала сайту «КР» педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Алиса Внучкова. – Михаил представляет устройство, предназначенное для домашних животных. Иван подготовил проект по поливу домашних растений. Специальный чип, вмонтированный в почву, определит сухость земли, подаст сигнал и начнёт качать воду.