Воспитатель из Кыштыма борется за звание лучшего среди южноуральских коллег Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Образование 0 Вчера в Южноуральске начался областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании – 2019». В нём принимает участие 31 профессионал – все они стали победителями аналогичных муниципальных конкурсов. Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, наш город на региональном уровне представляет воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева. До поездки в Южноуральск Кыштым посетила специальная комиссия, которая побывала в детсаду № 5, оценила эссе и одно из занятий с воспитанниками Русланы Юрьевны. Сегодня конкурсанты проведут мастер-классы для своих коллег. По итогам дня в следующий этап пройдёт 15 педагогов. Им предстоит показать жюри творческую презентацию и защитить занятие с незнакомыми детьми. Завершится конкурс 19 апреля ток-шоу «Профессиональный разговор». В этот же день объявят имя победителя. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить