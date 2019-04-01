Воспитатель из Кыштыма борется за звание лучшего среди южноуральских коллег

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Образование

Вчера в Южноуральске начался областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании – 2019». В нём принимает участие 31 профессионал – все они стали победителями аналогичных муниципальных конкурсов.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, наш город на региональном уровне представляет воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева.

До поездки в Южноуральск Кыштым посетила специальная комиссия, которая побывала в детсаду № 5, оценила эссе и одно из занятий с воспитанниками Русланы Юрьевны.

Сегодня конкурсанты проведут мастер-классы для своих коллег. По итогам дня в следующий этап пройдёт 15 педагогов. Им предстоит показать жюри творческую презентацию и защитить занятие с незнакомыми детьми.

Завершится конкурс 19 апреля ток-шоу «Профессиональный разговор». В этот же день объявят имя победителя.