Педагог по мечевому бою из Кыштыма получила признание от областного Совета родителей

Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Образование

В Челябинске прошёл конкурс «Сердце отдаю детям». В нём приняла участие педагог дополнительного образования Вера Тишкина. Она преподаёт основы современного мечевого боя для кыштымских детей от пяти до 18 лет в объединении «Сокол» на базе станции юных туристов «Странник».

В этом году Вера Владимировна впервые приняла участие в городском конкурсе «Педагог года», и по решению членов жюри получила право представлять Кыштым на региональном уровне. А до этого вместе со своими воспитанниками Ксенией Плетнёвой и Иваном Чудиновым, вошедшими в состав сборной России, успела съездить на чемпионат мира по мечевому бою в Минск. В Челябинске ей было о чём рассказать своим коллегам из других городов.

– Получился колоссальный обмен опытом среди педагогов. Уже ради одного этого, а не только ради победы, стоит приезжать на такие встречи, – поделилась с сайтом «КР» Вера Тишкина. – На открытом уроке в Челябинске дети с огромным интересом вникали в историю мечевого боя и пробовали свои силы на практике. В финале самой ценной наградой для меня стала грамота от Совета родителей Челябинской области за хорошее воспитание детей и сохранение семейных ценностей. Ради этого я и работаю.

По итогам областного конкурса «Сердце отдаю детям» педагог «Странника» заняла третье место.

Напомним, Вера Тишкина вместе с мужем Степаном ежегодно проводит исторические праздники. Раньше это было «Ледовое побоище», а в этом году они на Верхне-Кыштымском пруду развернули детское многоборье и снежную битву. Без клуба «Сокола» не обходится почти ни одно городское мероприятие. Тишкины и их воспитанники участвовали в проекте краеведов и тесно работают с Центром развития туризма Кыштымского городского округа.