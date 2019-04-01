Кадеты второй школы из Кыштыма заняли второе место на всероссийском сборе

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Образование

В Москве прошёл XVI Всероссийский кадетский сбор. В нём приняли участие 56 команд – от Владивостока до Калининграда.

Сегодня в актовом зале средней школы №2 прошла торжественная линейка в честь кадетов, которые заняли второе общекомандное место на состязаниях в столице.

Приглашение на Всероссийский кадетский сбор управление по делам образования получило ещё летом прошлого года. Вопроса, кого отправить в Москву, не возникло. Кадеты второй школы стали победителями в зональном смотре-конкурсе.

– Готовиться мы начали практически сразу с 1 сентября, – сказал сайту «КР» ученик десятого класса Владимир Петров. – По три-четыре раза в неделю проходили тренировки по строевой и физической подготовке, занимались сборкой-разборкой автоматов. Мы были готовы ко всем трудностям, поэтому не нервничали, выступали в Москве уверенно. Чуть сильнее бы постарались, и могли бы занять первое место.

Два первых места кадеты второй школы завоевали в строевом смотре и в смотре строя и песни, которые проходили на Поклонной горе. Три вторых места – в соревнованиях по физической подготовке и третье – в конкурсе «Сборка-разборка автомата».

Кроме соревновательной программы школьники приняли участие в церемонии возложения венков к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата и в торжественном марше по Соборной площади Московского Кремля.

В Москве с кадетами второй школы встретился и наш земляк – вице-президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», почётный гражданин города Кыштыма Владимир Елисеев.