В Кыштыме представили экспонаты позапрошлого века и времён Великой Отечественной войны Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Образование 0 В Кыштыме подведены итоги муниципального конкурса школьных музеев. Экспозиции были посвящены теме «Моя малая родина». При их подготовке ученики и педагоги использовали архивные материалы, экспонаты школьных музеев и коллекционеров. Так, от третьей школы представили рукописную книгу по металлургии, пятая подготовила историю открытки. Четвёртая школа поработала над выставкой «Пушистый десант» – о кошках, буквально спасших Ленинград от эпидемии после снятия блокады. А юные армейцы из школы № 11 показали рукодельные санки прошлого века. В станции юных туристов «Странник» выставили экспозицию с настоящими экспонатами Великой Отечественной войны. – На областном уровне Кыштымский округ представят школы 9 и 13, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – У них есть все шансы выступить достойно. В девятой школе посёлка Слюдорудник удивили выставкой «Чайная церемония в купеческом доме XIX века». Школа № 13 представила коллекцию утюгов, среди которых есть предметы вековой давности. В прошлом году в областном конкурсе участвовала вторая школа – она заняла третье место. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить