В Кыштыме представили экспонаты позапрошлого века и времён Великой Отечественной войны

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Образование

В Кыштыме подведены итоги муниципального конкурса школьных музеев.

Экспозиции были посвящены теме «Моя малая родина». При их подготовке ученики и педагоги использовали архивные материалы, экспонаты школьных музеев и коллекционеров.

Так, от третьей школы представили рукописную книгу по металлургии, пятая подготовила историю открытки.

Четвёртая школа поработала над выставкой «Пушистый десант» – о кошках, буквально спасших Ленинград от эпидемии после снятия блокады. А юные армейцы из школы № 11 показали рукодельные санки прошлого века.

В станции юных туристов «Странник» выставили экспозицию с настоящими экспонатами Великой Отечественной войны.

– На областном уровне Кыштымский округ представят школы 9 и 13, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – У них есть все шансы выступить достойно. В девятой школе посёлка Слюдорудник удивили выставкой «Чайная церемония в купеческом доме XIX века». Школа № 13 представила коллекцию утюгов, среди которых есть предметы вековой давности.

В прошлом году в областном конкурсе участвовала вторая школа – она заняла третье место.