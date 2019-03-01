Десятиклассница из Кыштыма вошла в тройку лучших учеников Челябинского региона

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Образование

Ученица первой школы Екатерина Щекочихина на областном этапе конкурса «Ученик года – 2019» заняла третье место. Победителем стала школьница из Челябинска – Анастасия Каганович. На втором месте Александр Кожевников из села Кизильское. Всего в конкурсе приняли участие 48 учеников школ региона.

За третье место кыштымская школьница получила денежный приз в размере 10 000 рублей.

Как уже сообщалось на сайте «КР», Екатерина в течение трёх дней прошла 11 конкурсных испытаний.

– Не до конца раскрылась в видеоконкурсе. За день и ночь нужно было определить проблему, отобразить её в ролике и инсценировать, – сказала сайту «КР» Екатерина Щекочихина. – А вот больше всех впечатлил интеллектуальный поединок. Нам надо было выступить в определённых образах. Я выбрала Владимира Маяковского. Прочитала всю его биографию, выучила три стиха, на основе фильмов посмотрела его литературный батл с Есениным. Я стала единственной из всех участников, кто полностью перевоплотился – оделась в рубаху и пиджак. После этого этапа жюри даже процитировали несколько строк из моего выступления – они остались под впечатлением.

Екатерина благодарит свою группу поддержки, которая помогала ей на протяжении всего конкурса. По её словам без Ольги Кротовой, Виталия Корабельникова, Александра Трифонова, Марии Журавлёвой и Якова Щекочихина у неё ничего бы не получилось.

В первой школе уже успели поздравить Екатерину с безусловным успехом, подарив ей букет цветов.