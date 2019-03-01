Школьникам из Кыштыма покажут военную технику, захваченную у сирийских террористов

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Образование

Завтра 12 кадетов и юнармейцев четвёртой, второй и одиннадцатой школ в сопровождении своих педагогов отправятся в Челябинск на железнодорожный вокзал, чтобы посмотреть на спецпоезд, который следует по городам России. Уникальная выставка техники «Сирийский перелом» организована министерством обороны РФ.

Экспозиция, которую школьники смогут увидеть своими глазами, состоит из десяти открытых железнодорожных платформ с образцами военной техники, захваченной у террористов в Сирии.

Всего экспонатов порядка 500. Среди них есть танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15 и автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee. О трофеях расскажут военнослужащие, которые сами участвовали в операциях по освобождению Сирии от террористических бандформирований.

Кроме военных машин, школьники увидят образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства и средства связи.