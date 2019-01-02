В Кыштыме назвали имя ученика года, который поедет на Черноморское побережье Автор: КР от Сегодня, 17:10 Категория: Образование 0 Сегодня в доме культуры металлургов прошёл финал городского конкурса «Ученик года». Дипломы участников, подарочные книги и сувенирную продукцию получили все шесть школьников, которые боролись за звание лучшего. Это Екатерина Щекочихина из школы №1, Владислав Матюшев из второй школы, Ксения Антонова – школа № 3, Екатерина Крючкова из школы № 10, Кирилл Зубов – школа № 13 и ученица вечерней школы Алёна Моисеева. Старшеклассникам вручили подарки от спонсоров. Каждый получил сертификат в пиццерию, в кинотеатр, экстрим-парк, батутную зону. Руководители школ поздравили своих учеников с успешным прохождением конкурсных испытаний. После этого ведущие объявили дипломанта второй степени. Им стал десятиклассник средней школы № 13 Кирилл Зубов. За призовое место ему подарили беспроводную акустическую систему. А главный приз – путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок», расположенный на побережье Чёрного моря, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила ученице 10 класса средней школы № 1 Екатерине Щекочихиной. Она теперь будет представлять наш город на областном этапе конкурса. Завершился праздник танцем «Полонез» в исполнении самих конкурсантов. Подробности – в газете «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить