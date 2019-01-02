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В Кыштыме назвали имя ученика года, который поедет на Черноморское побережье

Автор: КР от Сегодня, 17:10 Категория: Образование

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Сегодня в доме культуры металлургов прошёл финал городского конкурса «Ученик года».

 

Дипломы участников, подарочные книги и сувенирную продукцию получили все шесть школьников, которые боролись за звание лучшего. Это Екатерина Щекочихина из школы №1, Владислав Матюшев из второй школы, Ксения Антонова – школа № 3, Екатерина Крючкова из школы № 10, Кирилл Зубов – школа № 13 и ученица вечерней школы Алёна Моисеева.

 

 

 

Старшеклассникам вручили подарки от спонсоров. Каждый получил сертификат в пиццерию, в кинотеатр, экстрим-парк, батутную зону.

 

Руководители школ поздравили своих учеников с успешным прохождением конкурсных испытаний. После этого ведущие объявили дипломанта второй степени. Им стал десятиклассник средней школы № 13 Кирилл Зубов. За призовое место ему подарили беспроводную акустическую систему.

 

А главный приз – путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок», расположенный на побережье Чёрного моря, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила ученице 10 класса средней школы № 1 Екатерине Щекочихиной. Она теперь будет представлять наш город на областном этапе конкурса.

 

 

 

Завершился праздник танцем «Полонез» в исполнении самих конкурсантов.

 

 

 

 

Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».

 

 

 


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