В Кыштыме назван педагог года, наградой стала поездка в Калининград Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Образование 0 Сегодня в Народном доме прошёл финал городского конкурса «Педагог года – 2019». В течение двух недель восемь преподавателей представляли своё профессиональное мастерство в творческих конкурсах, публичных выступлениях, проводили открытые уроки. Диплом победителя в номинации «Педагогический дебют» получила учитель физкультуры начальной школы № 2 Ксения Шарабрина. Воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева стала первой в номинации «Педагог года в дошкольном образовании». В номинации «Сердце отдаю детям» диплом вручили педагогу станции юных туристов «Странник» Вере Тишкиной. Преподаватель математики средней школы № 2 Наталья Алферова была представлена в номинации «Учитель года». По итогам конкурса она стала абсолютным победителем. Наталья Владимировна работает педагогом более 20 лет. Теперь ей придётся выкроить время для небольшого отдыха. По традиции, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила финалисту туристическую путёвку. Наталья Алферова поедет в Калининград. Всем участникам конкурса тоже были преподнесены заслуженные призы. Победителю в каждой номинации подарили по телевизору. Кроме того, педагогам вручили билеты на концерт в Народный дом, сертификаты на поездку выходного дня по Южному Уралу, подарочные сертификаты в магазины одежды, книжный магазин, на посещение косметологических процедур. Теперь абсолютный победитель конкурса и лидеры в номинациях начнут готовиться к областному этапу конкурса «Педагог года». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить