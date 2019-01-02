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В Кыштыме готовы принимать заявления о зачислении первоклассников в школу

Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Образование

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Напомним, до середины января можно было подать заявления в электронном виде в тестовом режиме через информационную систему «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru/.

 

– В нашем городе такой возможностью воспользовались пять родителей, – сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации кыштымского управления по делам образования Александр Зубаиров. – Перед подачей заявления нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Зачисление первоклассников, проживающих на территории, закреплённой за школой, будет проходить с 1 февраля по 30 июня, а с 1 июля по 5 сентября можно подавать заявления вне зависимости от места проживания.

 

Их автоматически направят в школы. Но родители должны прийти туда с оригиналами документов и в течение семи рабочих дней ребёнок будет зачислен.

 

Узнать список территорий, за которыми закреплены те или иные школы, можно на сайтах образовательный учреждений и управления по делам образования http://edu.kyshtym.org


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