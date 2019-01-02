В Кыштыме готовы принимать заявления о зачислении первоклассников в школу Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Образование 0 Напомним, до середины января можно было подать заявления в электронном виде в тестовом режиме через информационную систему «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru/. – В нашем городе такой возможностью воспользовались пять родителей, – сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации кыштымского управления по делам образования Александр Зубаиров. – Перед подачей заявления нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Зачисление первоклассников, проживающих на территории, закреплённой за школой, будет проходить с 1 февраля по 30 июня, а с 1 июля по 5 сентября можно подавать заявления вне зависимости от места проживания. Их автоматически направят в школы. Но родители должны прийти туда с оригиналами документов и в течение семи рабочих дней ребёнок будет зачислен. Узнать список территорий, за которыми закреплены те или иные школы, можно на сайтах образовательный учреждений и управления по делам образования http://edu.kyshtym.org Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить