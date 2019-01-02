В Кыштыме определят самого крутого пользователя компьютером Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Образование 0 Вчера стартовал открытый городской дистанционный конкурс по информационным технологиям «Крутой User-2019». Он проводится ежегодно по четырём возрастным категориям, начиная со второго и по 11 класс. Организатором выступает центр детско-юношеского технического творчества. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января. Первой это сделала третья школа. В конкурсе принимают участие практически все образовательные учреждения Кыштымского городского округа. – Педагоги-кураторы в школах получают задания дистанционно, – сказала сайту «КР» методист центра детско-юношеского технического творчества Ирина Голунова. – Они распечатывают их для детей, и те в течение 30 минут выполняют задания на отдельных листочках. Всего заданий – 15: на логику, мышление и счёт. Итоги конкурса подведут до 14 марта. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить