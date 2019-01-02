В Кыштыме определят самого крутого пользователя компьютером

Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Образование

Вчера стартовал открытый городской дистанционный конкурс по информационным технологиям «Крутой User-2019». Он проводится ежегодно по четырём возрастным категориям, начиная со второго и по 11 класс. Организатором выступает центр детско-юношеского технического творчества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января. Первой это сделала третья школа.

В конкурсе принимают участие практически все образовательные учреждения Кыштымского городского округа.

– Педагоги-кураторы в школах получают задания дистанционно, – сказала сайту «КР» методист центра детско-юношеского технического творчества Ирина Голунова. – Они распечатывают их для детей, и те в течение 30 минут выполняют задания на отдельных листочках. Всего заданий – 15: на логику, мышление и счёт.

Итоги конкурса подведут до 14 марта.