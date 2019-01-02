В Кыштыме средняя школа №13 отметит юбилей с двумя пятёрками Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Образование 0 Фотография пресс-службы администрации Кыштымского городского округа. Тринадцатого января 1964 года в тринадцатой школе на торжественной линейке прозвенел первый звонок для её учеников. Именно эта дата считается днём рождения этого общеобразовательного учреждения. Праздничный вечер по случаю своего 55-летнего юбилея руководство школы решило приурочить к вечеру встреч выпускников 2 февраля. В этот день в 16 часов во дворце культуры «Победа» откроется выставка, посвящённая истории школы и её выпускникам. – В 17 часов начнётся наш юбилейный вечер, – сказала сайту «КР» заместитель директора по воспитательной работе Елена Ольшанникова. – Мы будем чествовать ветеранов педагогического состава. Расскажем, чем сейчас живёт школа, какие современные направления практикует в работе с учениками. Будет большое количество гостей. По традиции, свои поздравления готовят и выпускники школы разных лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить