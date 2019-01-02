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В Кыштыме средняя школа №13 отметит юбилей с двумя пятёрками

Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Образование

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Фотография пресс-службы администрации Кыштымского городского округа.

 

Тринадцатого января 1964 года в тринадцатой школе на торжественной линейке прозвенел первый звонок для её учеников. Именно эта дата считается днём рождения этого общеобразовательного учреждения.

 

Праздничный вечер по случаю своего 55-летнего юбилея руководство школы решило приурочить к вечеру встреч выпускников 2 февраля. В этот день в 16 часов во дворце культуры «Победа» откроется выставка, посвящённая истории школы и её выпускникам.

 

– В 17 часов начнётся наш юбилейный вечер, – сказала сайту «КР» заместитель директора по воспитательной работе Елена Ольшанникова. – Мы будем чествовать ветеранов педагогического состава. Расскажем, чем сейчас живёт школа, какие современные направления практикует в работе с учениками. Будет большое количество гостей. По традиции, свои поздравления готовят и выпускники школы разных лет.


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