В школах Кыштыма появятся только безопасные ёлки Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Образование 0 Фото управления по делам образования Кыштымского городского округа В четвёртой школе города Кыштыма состоялось выездное совещание командиров дружины юных пожарных. Перед ними выступил инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы №16 Алексей Ерошкин с информацией по пожарной обстановке в Кыштымском городском округе. Инструктаж для ребят по соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние праздники провела специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина. – Юные пожарные школы №4 подготовили мастер класс на противопожарную тематику, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – В театрализованной форме они рассказали о правилах украшения ёлки. В эти дни во всех кыштымских школах участники дружин юных пожарных оформят уголки «Безопасная ёлка», а также проведут беседы и викторины в подшефных дошкольных организациях о соблюдении мер пожарной безопасности в новогодние праздники. В январе команды дружин юных пожарных посетят музей пожарной охраны в Челябинске. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить