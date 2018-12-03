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В школах Кыштыма появятся только безопасные ёлки

Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Образование

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Фото управления по делам образования Кыштымского городского округа

 

В четвёртой школе города Кыштыма состоялось выездное совещание командиров дружины юных пожарных.

 

Перед ними выступил инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы №16 Алексей Ерошкин с информацией по пожарной обстановке в Кыштымском городском округе.  Инструктаж для ребят по соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние праздники провела специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина.

 

– Юные пожарные школы №4 подготовили мастер класс на противопожарную тематику, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – В театрализованной форме они рассказали о правилах украшения ёлки.

 

 

В эти дни во всех кыштымских школах участники дружин юных пожарных оформят уголки «Безопасная ёлка», а также проведут беседы и викторины в подшефных дошкольных организациях о соблюдении мер пожарной безопасности в новогодние праздники.

 

В январе команды дружин юных пожарных посетят музей пожарной охраны в Челябинске.


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