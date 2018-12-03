В Кыштыме учеников четвёртой школы будут кормить лучше

Автор: КР от Вчера, 11:56 Категория: Образование

Предложение об улучшении питания школьников рассматривалось родителями совместно с администрацией Кыштымского городского округа.

Было решено разнообразить обеды детей и ввести в меню полноценный рацион.

Однако это потребовало повышения платы за питание с 25 рублей в день до 40. Прежде учеников кормили однообразно, к тому же порции были маленькими.

– К сожалению, не все родители согласились с предложением улучшить качество обедов детей, – сказал сайту «КР» директор школы № 4 Александр Зайцев. – Из 467 учеников питаться по новому меню будут только 170. Мы договорились с предприятием общественного питания на поставку рыбных, мясных блюд и запеканок.

Для доставки питания в школу нужна специальная посуда. Деньги для её приобретения выделила администрация Кыштымского округа. В ближайшее время ожидается её поступление.