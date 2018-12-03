В Кыштыме учеников четвёртой школы будут кормить лучше Автор: КР от Вчера, 11:56 Категория: Образование 0 Предложение об улучшении питания школьников рассматривалось родителями совместно с администрацией Кыштымского городского округа. Было решено разнообразить обеды детей и ввести в меню полноценный рацион. Однако это потребовало повышения платы за питание с 25 рублей в день до 40. Прежде учеников кормили однообразно, к тому же порции были маленькими. – К сожалению, не все родители согласились с предложением улучшить качество обедов детей, – сказал сайту «КР» директор школы № 4 Александр Зайцев. – Из 467 учеников питаться по новому меню будут только 170. Мы договорились с предприятием общественного питания на поставку рыбных, мясных блюд и запеканок. Для доставки питания в школу нужна специальная посуда. Деньги для её приобретения выделила администрация Кыштымского округа. В ближайшее время ожидается её поступление. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить