В Кыштыме студентов-медиков проверили на знание Конституции

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Образование

В кыштымском филиале Миасского медицинского колледжа прошла праздничная встреча, посвящённая 25-летию Конституции РФ.

Ведущими этой встречи были студенты факультета лечебного дела Дарья Попова и Лариса Гильманова. Вместе с преподавателем Риммой Блиновсковой они подготовили для 70 первокурсников тематические вопросы. Первый из них касался прав человека.

Ответы не заставили себя ждать. Студенты перечислили гарантированные основным законом РФ права граждан на жизнь, свободу, обучение, медицинскую помощь, жильё, свободу слова и так далее.

А вот с обязанностями, увы, они справились с трудом. Общими усилиями вспомнили о том, что защита Отечества – это долг и обязанность гражданина России.

Более полный обзор главного государственного закона провела руководитель центра социально-значимой информации центральной библиотеки имени Б. Е. Швейкина Лариса Горбунова.

– Молодёжь должна знать законы, чтобы не растеряться при возникновении той или иной ситуации, – сказала сайту «КР» Лариса Григорьевна. – На первый взгляд, безобидные нарушения нередко приводят к административной и даже уголовной ответственности.

Были приведены примеры из практики о праве на неприкосновенность частной жизни. В социальных сетях, как и в любом другом публичном пространстве, никто не имеет права использовать чужие фотографии и распространять личную информацию о знакомых.

Кроме того, Лариса Горбунова обратила внимание студентов на обязанность оказывать бесплатную медицинскую помощь. Если человек вынужден обращаться к врачу в медучереждения не коммерческого плана за деньги или его вынуждают платно сдавать анализы – это нарушение права, изложенного в Конституции РФ.

В праве на свободу передвижения тоже был приведён интересный пример. По закону, в многоэтажном доме частной собственностью являются только квартиры. Но всё чаще жильцы возводят ограждение вокруг дома и ограничивают доступ к подъездам и на площадку. Это тоже прямое нарушение конституционных прав.

В завершении встречи студенты посмотрели патриотичный видеоролик и вышли на сцену актового зала с флагами Российской Федерации и Кыштымского городского округа.