Студент из Кыштыма стал финалистом в проекте молодых изобретателей Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Образование 0 Второкурсник местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Ярослав Горев был отмечен дипломом II степени Всероссийского проекта «Шаги в науку». В номинации «Техническое творчество и изобретательство» он представил проект о композитных материалах. Говоря простым языком, это композиция, составляемая из разных материалов для создания их новых свойств, которые отличаются прочностью. В пример Ярослав приводит кевларовые перчатки. Благодаря простым нитям и проволоке эти перчатки сложно порезать. Их применяют на опасном и вредном производстве для защиты рук от травм. В автомобилях тоже применяется композит. Между слоями стёкол есть полимерный слой, который при ударе не даёт разлететься осколкам в разные стороны. Именно это свойство кыштымский студент хочет в ещё большей мере привнести в повседневную жизнь. – Очень полезным было бы сочетание материалов, которое легко можно восстановить в изначальную форму, – сказал сайту «КР» Ярослав. – Допустим, разбил тарелку, а осколки без проблем можно соединить снова, вернув им прежнюю форму. То же самое со всеми видами стекла. Пока начинающий изобретатель проявил себя в исследовательской сфере. Может быть, в скором будущем он приступит к осуществлению смелых планов. Ярослав Горев учится на сварщика. До недавнего времени он был далёк от изобретательной деятельности. Но преподаватель Евгения Кожедуб предложила попробовать свои силы в новом для него деле. Она и стала его научным руководителем. Сначала отбор в проект был рамках колледжа, потом лучшую работу отправили в Челябинск. Там и были подведены итоги. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить