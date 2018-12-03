Студент из Кыштыма стал финалистом в проекте молодых изобретателей

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Образование

Второкурсник местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Ярослав Горев был отмечен дипломом II степени Всероссийского проекта «Шаги в науку». В номинации «Техническое творчество и изобретательство» он представил проект о композитных материалах.

Говоря простым языком, это композиция, составляемая из разных материалов для создания их новых свойств, которые отличаются прочностью.

В пример Ярослав приводит кевларовые перчатки. Благодаря простым нитям и проволоке эти перчатки сложно порезать. Их применяют на опасном и вредном производстве для защиты рук от травм.

В автомобилях тоже применяется композит. Между слоями стёкол есть полимерный слой, который при ударе не даёт разлететься осколкам в разные стороны.

Именно это свойство кыштымский студент хочет в ещё большей мере привнести в повседневную жизнь.

– Очень полезным было бы сочетание материалов, которое легко можно восстановить в изначальную форму, – сказал сайту «КР» Ярослав. – Допустим, разбил тарелку, а осколки без проблем можно соединить снова, вернув им прежнюю форму. То же самое со всеми видами стекла.

Пока начинающий изобретатель проявил себя в исследовательской сфере. Может быть, в скором будущем он приступит к осуществлению смелых планов.

Ярослав Горев учится на сварщика. До недавнего времени он был далёк от изобретательной деятельности. Но преподаватель Евгения Кожедуб предложила попробовать свои силы в новом для него деле. Она и стала его научным руководителем. Сначала отбор в проект был рамках колледжа, потом лучшую работу отправили в Челябинск. Там и были подведены итоги.