В Кыштыме для родителей будущих первоклассников открыта тестовая подача заявлений на зачисление в школу Автор: КР от Вчера, 16:40 Категория: Образование 0 Потренироваться в заполнении заявления в электронном виде можно с 10 декабря по 11 января. Сделать это могут пользователи портала Госуслуги. Нужно пройти по ссылке «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru/. В разделе «Регистрация заявлений» - «ТЕСТОВАЯ» заполнить направление. После завершения тестового периода пробные заявки будут удалены. Как сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, официальный приём заявлений в первые классы по месту прописки пройдёт с 1 февраля по 30 июня 2019 года. А с 1 июля по 5 сентября можно подавать заявления вне зависимости от места проживания. Электронная система автоматически присвоит им номер, по которому можно отслеживать движение документов. Потом они автоматически будут отправлены в местные школы. Оставить заявку можно не только на сайте, но и принести её в письменном виде в школу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить