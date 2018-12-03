В Кыштыме для родителей будущих первоклассников открыта тестовая подача заявлений на зачисление в школу

Автор: КР от Вчера, 16:40 Категория: Образование

Потренироваться в заполнении заявления в электронном виде можно с 10 декабря по 11 января.

Сделать это могут пользователи портала Госуслуги.

Нужно пройти по ссылке «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru/. В разделе «Регистрация заявлений» - «ТЕСТОВАЯ» заполнить направление.

После завершения тестового периода пробные заявки будут удалены.

Как сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, официальный приём заявлений в первые классы по месту прописки пройдёт с 1 февраля по 30 июня 2019 года. А с 1 июля по 5 сентября можно подавать заявления вне зависимости от места проживания.

Электронная система автоматически присвоит им номер, по которому можно отслеживать движение документов. Потом они автоматически будут отправлены в местные школы.

Оставить заявку можно не только на сайте, но и принести её в письменном виде в школу.