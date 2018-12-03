Коррекционная школа Кыштыма вошла в число призёров областного конкурса по профилактике травматизма

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Образование

В Челябинской области прошёл конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают». В нём приняли участи 228 образовательных учреждений из 24 муниципальных образований.

Кыштым на этом конкурсе представляла коррекционная школа №5. Среди образовательных учреждений для учеников с ограниченными возможностями здоровья она заняла третье место.

– Документацию по организации в школе направления юных инспекторов движения мы подготовили совместно с учителем русского языка и литературы Ольгой Яговдик, – сказала сайту «КР» педагог трудов школы №5 Татьяна Карташова. Приложили буклеты и сделали специальную тетрадь по правилам дорожного движения. В ней содержатся теория, загадки, сценарии, проекты и игры. Подготовку начали, как только объявили о начале конкурса.

Первое место в этой группе заняла копейская школа-детский сад №11. Второе – у златоустовской школы-интерната №31.