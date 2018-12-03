Коррекционная школа Кыштыма вошла в число призёров областного конкурса по профилактике травматизма Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Образование 0 В Челябинской области прошёл конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают». В нём приняли участи 228 образовательных учреждений из 24 муниципальных образований. Кыштым на этом конкурсе представляла коррекционная школа №5. Среди образовательных учреждений для учеников с ограниченными возможностями здоровья она заняла третье место. – Документацию по организации в школе направления юных инспекторов движения мы подготовили совместно с учителем русского языка и литературы Ольгой Яговдик, – сказала сайту «КР» педагог трудов школы №5 Татьяна Карташова. Приложили буклеты и сделали специальную тетрадь по правилам дорожного движения. В ней содержатся теория, загадки, сценарии, проекты и игры. Подготовку начали, как только объявили о начале конкурса. Первое место в этой группе заняла копейская школа-детский сад №11. Второе – у златоустовской школы-интерната №31. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить