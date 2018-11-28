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Кыштым присоединится к международному тестированию жителей

Автор: КР от 28-11-2018, 11:48 Категория: Образование

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Тест по истории Отечества охватит все регионы Российской Федерации и несколько десятков стран. 

 

Участники ответят на 40 вопросов за 40 минут. Задания будут касаться всех периодов истории страны и Конституции Российской Федерации.

 

В Кыштыме акция пройдёт в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина 30 ноября в 14 часов.

 

Но присутствовать на этой площадке не обязательно. Есть альтернативный вариант. Ответить на задания можно будет на сайте проекта кдгр.рф

 

Как сообщили сайту «КР» в городской библиотеке, возраст участников не имеет значения, но тест актуален для школьников с 14 лет. Результаты акции будут отправлены в Челябинск.


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