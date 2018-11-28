Кыштым присоединится к международному тестированию жителей Автор: КР от 28-11-2018, 11:48 Категория: Образование 0 Тест по истории Отечества охватит все регионы Российской Федерации и несколько десятков стран. Участники ответят на 40 вопросов за 40 минут. Задания будут касаться всех периодов истории страны и Конституции Российской Федерации. В Кыштыме акция пройдёт в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина 30 ноября в 14 часов. Но присутствовать на этой площадке не обязательно. Есть альтернативный вариант. Ответить на задания можно будет на сайте проекта кдгр.рф. Как сообщили сайту «КР» в городской библиотеке, возраст участников не имеет значения, но тест актуален для школьников с 14 лет. Результаты акции будут отправлены в Челябинск. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить