Студенты из Кыштыма получили стипендии Законодательного Собрания Челябинской области Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Образование 0 В областном парламенте состоялась ежегодная церемония вручения стипендии Законодательного собрания Челябинской области аспирантам и студентам профессиональных образовательных организаций. Стипендия вручается за заслуги в учёбе, общественной жизни, научные достижения и творческие победы. В этом году заслуженной награды удостоились 15 аспирантов и 170 студентов. Среди них были и представители кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Ксения Калачёва и Николай Пыхов. Ксения учится на четвёртом курсе по специальности "Компьютерные сети и комплексы", Николай – на втором курсе, он осваивает профессию повара-кондитера. – Конечно, нам приятно, когда заслуги наших студентов отмечают на столь высоком уровне, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Большая благодарность всем преподавателям, которые помогли Ксении и Николаю раскрыть все их дарования! Оба студента занимают активную жизненную позицию. Ксения Калачёва – участница волонтёрского центра при колледже «Горячие сердца» и победительница конкурса красоты «Краса студенчества – 2018». Николай Пыхов – призёр второй областной научно-практической конференции «Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: проблемы и решения», а также победитель десятого конкурса студенческих индивидуальных творческих проектов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Каждому из них была вручена стипендия в размере 12 тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить