Студенты из Кыштыма получили стипендии Законодательного Собрания Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Образование

В областном парламенте состоялась ежегодная церемония вручения стипендии Законодательного собрания Челябинской области аспирантам и студентам профессиональных образовательных организаций. Стипендия вручается за заслуги в учёбе, общественной жизни, научные достижения и творческие победы. В этом году заслуженной награды удостоились 15 аспирантов и 170 студентов.



Среди них были и представители кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Ксения Калачёва и Николай Пыхов. Ксения учится на четвёртом курсе по специальности "Компьютерные сети и комплексы", Николай – на втором курсе, он осваивает профессию повара-кондитера.

– Конечно, нам приятно, когда заслуги наших студентов отмечают на столь высоком уровне, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Большая благодарность всем преподавателям, которые помогли Ксении и Николаю раскрыть все их дарования!

Оба студента занимают активную жизненную позицию. Ксения Калачёва – участница волонтёрского центра при колледже «Горячие сердца» и победительница конкурса красоты «Краса студенчества – 2018». Николай Пыхов – призёр второй областной научно-практической конференции «Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: проблемы и решения», а также победитель десятого конкурса студенческих индивидуальных творческих проектов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Каждому из них была вручена стипендия в размере 12 тысяч рублей.