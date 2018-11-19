Юные журналисты из Кыштыма стали лучшими на Урале Автор: КР от 19-11-2018, 17:05 Категория: Образование 0 Юнкоры общегородской школьной «ТиН-газеты» приняли участие в региональном фестивале детской и юношеской прессы «Журналина». Он прошёл в центре активного отдыха «Евразия» в городе Кусе с участием 144 журналистов из детских газет, радио и телестудий Челябинской и Свердловской областей. – Выяснилось, что «ТиН-газета» – старейшее детское издание области, – сказала сайту «КР» её главный редактор Светлана Устинова. – Нам 22 года. Все газеты, которые были старше нас, уже закрылись. Кыштымские юнкоры принимали участие в «Журналине» 20 раз и неоднократно становились лауреатами и даже обладателями Гран-при. В этом году «ТиН-газета» снова заняла первое место в номинации "Лучшая детская газета", за что была удостоена двух путёвок в международный детский центр «Артек». Одна из них досталась девятикласснику школы № 1 Александру Трифонову, который в прошлом году победил в чемпионате по фотокроссу. Вторую путёвку получила ученица восьмого класса школы № 13 Александра Анисимова. Она стала дипломантом в номинации «Юнкор-мастер» за материал «Как я восстановила дату», посвящённый 100-летию комсомола. Помимо этого, ещё одной путёвкой в «Артек» был награждён юнкор, девятиклассник первой школы Богдан Иванов, который занял третье место в фотоконкурсе «Журналина. 24 часа». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить