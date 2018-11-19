Юные журналисты из Кыштыма стали лучшими на Урале

Автор: КР от 19-11-2018, 17:05 Категория: Образование

Юнкоры общегородской школьной «ТиН-газеты» приняли участие в региональном фестивале детской и юношеской прессы «Журналина». Он прошёл в центре активного отдыха «Евразия» в городе Кусе с участием 144 журналистов из детских газет, радио и телестудий Челябинской и Свердловской областей.

– Выяснилось, что «ТиН-газета» – старейшее детское издание области, – сказала сайту «КР» её главный редактор Светлана Устинова. – Нам 22 года. Все газеты, которые были старше нас, уже закрылись.

Кыштымские юнкоры принимали участие в «Журналине» 20 раз и неоднократно становились лауреатами и даже обладателями Гран-при.

В этом году «ТиН-газета» снова заняла первое место в номинации "Лучшая детская газета", за что была удостоена двух путёвок в международный детский центр «Артек». Одна из них досталась девятикласснику школы № 1 Александру Трифонову, который в прошлом году победил в чемпионате по фотокроссу.

Вторую путёвку получила ученица восьмого класса школы № 13 Александра Анисимова. Она стала дипломантом в номинации «Юнкор-мастер» за материал «Как я восстановила дату», посвящённый 100-летию комсомола.

Помимо этого, ещё одной путёвкой в «Артек» был награждён юнкор, девятиклассник первой школы Богдан Иванов, который занял третье место в фотоконкурсе «Журналина. 24 часа».