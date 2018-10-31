В Кыштыме пройдёт конкурс скорочтения Автор: КР от Вчера, 17:58 Категория: Образование 0 Городской проект «Чемпион чтения» пройдёт среди учеников вторых, третьих и четвёртых классов всех кыштымских школ. Организатором образовательного проекта является школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007». В ноябре и декабре будут проведены отборочные этапы, на которых будет оцениваться техника чтения. По условиям конкурса, детям не разрешено заранее знакомиться с текстом, по которому будет проведена проверка. – В первом полугодии учебного года второклассник должен прочитать за одну минуту до 70 слов, третьеклассник – до 84 слов, а ученик четвёртого класса должен осилить от 85 до 100 слов, – сказала сайту «КР» руководитель школы скорочтения и развития интеллекта Алёна Лежнева. Проведение конкурса согласовано с управлением по делам образования Кыштымского городского округа. Участие бесплатное. Регистрация будет проходить с 1 по 30 ноября. Для этого нужно заполнить анкету, которую родители смогут взять у учителей начальных классов. Итоги будут подведены 26 декабря. Победитель получит планшет. Участники, занявшие второе и третье место, будут награждены сертификатами на обучение в школе скорочтения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить