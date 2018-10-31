В Кыштыме пройдёт конкурс скорочтения

Автор: КР от Вчера, 17:58 Категория: Образование

Городской проект «Чемпион чтения» пройдёт среди учеников вторых, третьих и четвёртых классов всех кыштымских школ.

Организатором образовательного проекта является школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007».

В ноябре и декабре будут проведены отборочные этапы, на которых будет оцениваться техника чтения. По условиям конкурса, детям не разрешено заранее знакомиться с текстом, по которому будет проведена проверка.



– В первом полугодии учебного года второклассник должен прочитать за одну минуту до 70 слов, третьеклассник – до 84 слов, а ученик четвёртого класса должен осилить от 85 до 100 слов, – сказала сайту «КР» руководитель школы скорочтения и развития интеллекта Алёна Лежнева.

Проведение конкурса согласовано с управлением по делам образования Кыштымского городского округа. Участие бесплатное. Регистрация будет проходить с 1 по 30 ноября. Для этого нужно заполнить анкету, которую родители смогут взять у учителей начальных классов.

Итоги будут подведены 26 декабря. Победитель получит планшет. Участники, занявшие второе и третье место, будут награждены сертификатами на обучение в школе скорочтения.