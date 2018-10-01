В Кыштым вернулся Южно-Уральский государственный университет Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Образование 0 В минувшее воскресенье депутат Государственной думы Владимир Бурматов торжественно открыл в нашем городе учебно-консультационный центр ЮУрГУ. Именно он по просьбе главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой помог решить вопрос доступности высшего образования для студентов нашего города. – Летом прошлого года решением министерства образования РФ были ликвидированы филиалы Южно-Уральского государственного университета в ряде городов Челябинской области, в том числе в Кыштыме, – пояснила Людмила Шеболаева. – После этого я задалась целью создать в нашем городе консультационный пункт. Учебно-консультационный центр Южно-Уральского госуниверситета расположился в здании МФЦ на улице Дёмина, 7. По словам пресс-секретаря депутата Госдумы Владимира Бурматова Аллы Ципордей, студенты из Кыштыма, Каслей, Нязепетровска и Снежинска, дистанционно получающие высшее образование, смогут оформить там документы, послушать лекции в режиме онлайн, воспользоваться компьютером и интернетом и получить ответы на все интересующие их вопросы. – В Кыштымском городском округе есть успешно работающие предприятия, которые нуждаются в квалифицированных кадрах, и важно сохранить возможность готовить эти кадры именно на своей земле, в привязке к специфике будущего места работы, – сказал Владимир Бурматов. – С одной стороны, это гарантирует, что выпускник обязательно будет трудоустроен, с другой, – что не произойдёт утечки кадров в Челябинск или Екатеринбург. Парламентарий отметил, что, несмотря на дистанционный метод обучения, важно создать для обучающихся академическую среду. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить