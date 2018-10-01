В Кыштым вернулся Южно-Уральский государственный университет

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Образование

В минувшее воскресенье депутат Государственной думы Владимир Бурматов торжественно открыл в нашем городе учебно-консультационный центр ЮУрГУ. Именно он по просьбе главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой помог решить вопрос доступности высшего образования для студентов нашего города.

– Летом прошлого года решением министерства образования РФ были ликвидированы филиалы Южно-Уральского государственного университета в ряде городов Челябинской области, в том числе в Кыштыме, – пояснила Людмила Шеболаева. – После этого я задалась целью создать в нашем городе консультационный пункт.

Учебно-консультационный центр Южно-Уральского госуниверситета расположился в здании МФЦ на улице Дёмина, 7.

По словам пресс-секретаря депутата Госдумы Владимира Бурматова Аллы Ципордей, студенты из Кыштыма, Каслей, Нязепетровска и Снежинска, дистанционно получающие высшее образование, смогут оформить там документы, послушать лекции в режиме онлайн, воспользоваться компьютером и интернетом и получить ответы на все интересующие их вопросы.

– В Кыштымском городском округе есть успешно работающие предприятия, которые нуждаются в квалифицированных кадрах, и важно сохранить возможность готовить эти кадры именно на своей земле, в привязке к специфике будущего места работы, – сказал Владимир Бурматов. – С одной стороны, это гарантирует, что выпускник обязательно будет трудоустроен, с другой, – что не произойдёт утечки кадров в Челябинск или Екатеринбург.

Парламентарий отметил, что, несмотря на дистанционный метод обучения, важно создать для обучающихся академическую среду.