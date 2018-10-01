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В Кыштыме появился единый сайт с информацией обо всех спортивных секциях и кружках

Автор: КР от Вчера, 17:13 Категория: Образование

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Онлайн-площадка работает в составе портала «Навигатор дополнительного образования Челябинской области» donavigator.ru. Зайдя на сайт, можно выбрать город проживания и направление занятий, ориентируясь на возраст и предпочтения ребёнка.

 

− На портале охвачен весь спектр кружков дополнительного образования, которые работают в нашем городе, − сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Гунькова. – Родители могут выбрать программы для своих детей в разных категориях – это музыка, хореография, астрономия, краеведение, туризм, программирование и физкультурно-спортивные направления.

 

Перейдя в режим поиска, на карте можно увидеть, где находятся места проведения занятий. Там же размещены учебный план и информация о педагогическом составе.

 


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