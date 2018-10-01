В Кыштыме появился единый сайт с информацией обо всех спортивных секциях и кружках Автор: КР от Вчера, 17:13 Категория: Образование +1 Онлайн-площадка работает в составе портала «Навигатор дополнительного образования Челябинской области» donavigator.ru. Зайдя на сайт, можно выбрать город проживания и направление занятий, ориентируясь на возраст и предпочтения ребёнка. − На портале охвачен весь спектр кружков дополнительного образования, которые работают в нашем городе, − сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Гунькова. – Родители могут выбрать программы для своих детей в разных категориях – это музыка, хореография, астрономия, краеведение, туризм, программирование и физкультурно-спортивные направления. Перейдя в режим поиска, на карте можно увидеть, где находятся места проведения занятий. Там же размещены учебный план и информация о педагогическом составе. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить