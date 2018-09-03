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В Кыштыме старших воспитанников первого детского сада приняли в Эколята

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Образование

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Всероссйиский природоохранный социально-образовательный проект  в дошкольных образовательных учреждениях – Эколята-дошколята – в Кыштыме впервые реализуется на базе детского сада №1. Сегодня здесь прошло посвящение детей старшей и подготовительной групп.

 

 

– В нашем детском саду мы с начала этого года создавали экологическую тропу. Она включает в себя цветник, пруд, метеостанцию и уголок леса, – сказала сайту «КР» старший воспитатель детского сада №1 Людмила Богдажевская. – Сделали её для того, чтобы дети не только на слух воспринимали природные объекты, но и могли их потрогать. В первую очередь мы воспитываем в них бережное отношение к природе.

 

 

Такое воспитание предусматривает использование образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников природы. В первом детском саду это Ёлочка, Тихоня, Шалун и Умница. Дети знакомились с ними в течение лета. Эти защитники природы используются не только на улице во время занятий на экологической тропе, они ещё посещают группы ребятишек во время проведения различных игр.

 

 

Сегодня дети поучаствовали в различных экологических играх, отгадывали загадки, а затем дали клятву юных охранников природы. Каждому были вручены медали, подтверждающие их статус «Эколят-дошколят» и памятные подарки от комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа.

 


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