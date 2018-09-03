В Кыштыме старших воспитанников первого детского сада приняли в Эколята Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Образование 0 Всероссйиский природоохранный социально-образовательный проект в дошкольных образовательных учреждениях – Эколята-дошколята – в Кыштыме впервые реализуется на базе детского сада №1. Сегодня здесь прошло посвящение детей старшей и подготовительной групп. – В нашем детском саду мы с начала этого года создавали экологическую тропу. Она включает в себя цветник, пруд, метеостанцию и уголок леса, – сказала сайту «КР» старший воспитатель детского сада №1 Людмила Богдажевская. – Сделали её для того, чтобы дети не только на слух воспринимали природные объекты, но и могли их потрогать. В первую очередь мы воспитываем в них бережное отношение к природе. Такое воспитание предусматривает использование образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников природы. В первом детском саду это Ёлочка, Тихоня, Шалун и Умница. Дети знакомились с ними в течение лета. Эти защитники природы используются не только на улице во время занятий на экологической тропе, они ещё посещают группы ребятишек во время проведения различных игр. Сегодня дети поучаствовали в различных экологических играх, отгадывали загадки, а затем дали клятву юных охранников природы. Каждому были вручены медали, подтверждающие их статус «Эколят-дошколят» и памятные подарки от комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить