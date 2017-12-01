Бывшего начальника железнодорожной станции Кыштым осудили за получение взятки
Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Экономика и бизнес
Напомним, год назад стало известно, что он незаконно получил от представителя коммерческого предприятия ООО «Уралгоршахткомплект» из Екатеринбурга 50 тысяч рублей за организацию для них первоочередного формирования грузовых вагонов в составы.
Обвиняемого осудили по двум уголовным статьям – «Коммерческий подкуп» и «Получение взятки за совершение незаконных действий». Верхнеуфалейский городской суд вынес приговор, обязав его уплатить штраф в 800 тысяч рублей. Кроме того, бывший руководитель не сможет полтора года занимать должности в организациях, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации.
Что касается взяткодателей, то в отношении них Уральский транспортный прокурор возбудил административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Мировой суд города Верхнего Уфалея постановил оштрафовать Уралгоршахткомплект на один миллион рублей.