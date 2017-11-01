В Челябинск съехались представители малого и среднего бизнеса со всей России

Автор: КР от Сегодня, 09:57 Категория: Экономика и бизнес

Сегодня в Челябинске открылась Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». В столицу Южного Урала съехалось около 400 бизнесменов из 85 регионов страны.

Главными спикерами конференции станут заместитель министра экономического развития России Олег Фомичёв, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ Максим Паршин и директор департамента государственного управления министерства экономического развития России Павел Малков.

Конференция будет проходить три дня. Сегодня в гранд-отеле Челябинска «Видгоф» будут работать четыре секции. На площадке «Открывай» обсудят проблемы начинающих бизнесменов. Секция «Сопровождай» будет посвящена вопросам поддержки предпринимательства. Представители микрофинансовых организаций поделятся опытом в секции «Развивай». Руководители центров кластерного развития и инжиниринга соберутся в секции «Производи».

Завтра и послезавтра участники конференции выступят с презентациями и комплексными программами развития предпринимательства в регионах.

– Уже второй год подряд Челябинск становится площадкой для проведения всероссийской конференции, – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – В прошлом году её ключевой темой стал принцип «одного окна», который в 2017 году мы смогли в полной мере реализовать благодаря созданию многофункционального центра «Территория Бизнеса». Уверен, что совместная работа на конференции поможет каждому региону совершить новый виток развития.

Что касается удобства для представителей бизнеса Кыштымского городского округа, на втором этаже многофункционального центра на улице Дёмина, 7, оборудован конференц-зал. Здесь создано десять рабочих мест для предпринимателей с единой компьютерной сетью. Мультимедийный проектор при необходимости обеспечит связь в режиме видеоконференции с различными структурами не только Челябинской области, но и в целом по России.