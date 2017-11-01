В Кыштыме бензин пока не подорожал

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Экономика и бизнес

Вчера ни один выпуск новостей на российском телевидении не обошёлся без сюжетов о рекордном повышении стоимости бензина. По словам экспертов, его отпускная цена достигла максимальной отметки. При этом объяснить феномен ценообразования топлива в нашей стране не может никто. Независимо от того, ослабевает или укрепляется рубль, дорожает или дешевеет нефть, цены на бензин всегда ползут только вверх.

Сегодня наша редакция обзвонила несколько автозаправок сети «Лукойл». Цены на бензин здесь не менялись в течение последнего месяца. Так, марка самого ходового топлива АИ-92 стоит 37 рублей за литр.

– Я тоже смотрела вчера новости про удорожание бензина, но у нас пока ажиотажа нет, – сказала сайту «КР» одна из работниц «Лукойла» в Кыштыме. – Об изменении стоимости мы узнаём за несколько минут до того, как на информационном табло должны быть обновлены ценники. На сегодняшнее утро никаких указаний по этому поводу нам ещё не поступало.

А между тем, недавно специалисты провели исследование топлива различных компаний в ряде регионов России. Лидером по количеству исследований стал Урал.

Водители из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга могли бесплатно протестировать бензин и дизельное топливо в мобильных лабораториях «Газпромнефти». В среднем по всем городам и регионам почти в 40 процентах проб были зафиксированы отклонения от норм технического регламента Таможенного союза. Самые частые нарушения – несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы – основного параметра, определяющего экологический класс топлива.