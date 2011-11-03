В Челябинской области по вине Каслидорремстроя могут быть сорваны контракты по ремонту и строительству дорог
Автор: КР от Вчера, 09:31 Категория: Экономика и бизнес
Налоговая служба Челябинской области подала в суд иск о банкротстве крупного дорожного подрядчика ЗАО «Каслидорремстрой», который проводит ремонтные работы практически во всех муниципалитетах области, в том числе и на территории Кыштымского округа. В числе исковых требований заявлена сумма недоимки по налогам в размере 98 миллионов рублей.
На сегодня «Каслидорремстрой» является крупным подрядчиком в Челябинской области.
По мнению каслинских специалистов, единовременная выплата всей задолженности перед налоговиками доведёт предприятие до банкротства. В результате будут сорваны крупные госконтракты и остановлена выплата заработной платы рабочим. В частности, под угрозу будет поставлен контракт по капитальному ремонту дороги Красноуфимск – Касли.