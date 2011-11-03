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» » В Челябинской области по вине Каслидорремстроя могут быть сорваны контракты по ремонту и строительству дорог

В Челябинской области по вине Каслидорремстроя могут быть сорваны контракты по ремонту и строительству дорог

Автор: КР от Вчера, 09:31 Категория: Экономика и бизнес

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Налоговая служба Челябинской области подала в суд иск о банкротстве крупного дорожного подрядчика ЗАО «Каслидорремстрой», который проводит ремонтные работы практически во всех муниципалитетах области, в том числе и на территории Кыштымского округа. В числе исковых требований заявлена сумма недоимки по налогам в размере 98 миллионов рублей.

 

На сегодня «Каслидорремстрой» является крупным подрядчиком в Челябинской области.

 

По мнению каслинских специалистов, единовременная выплата всей задолженности перед налоговиками доведёт предприятие до банкротства. В результате будут сорваны крупные госконтракты и остановлена выплата заработной платы рабочим. В частности, под угрозу будет поставлен контракт по капитальному ремонту дороги Красноуфимск – Касли.

 

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Цитата: Radishev
Будет ли дана правовая оценка действиям должностных лиц
Вспоминается старый фильм "Любить по-русски", где прокурор на подобный вопрос ответила: "если я за эту ниточку потяну - половину администрации сажать придется".
 
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Интересно, как организация с крупными недоимками по налоговым платежам допускалась к участию в торгах??? На сколько мне известно, то одним из основных требований к участникам госзакупок является отсутствие недоимок по налогам и сборам. Будет ли дана правовая оценка действиям должностных лиц мало того, что допустивших такого участника к конкурсу, так ещё и признавших его победителем. О качественной стороне проведённых работ в свете всего сказанного можно даже и не говорить. 
 
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