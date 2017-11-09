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В Кыштыме из-за пожара приостановлен сбор макулатуры

Автор: КР от 9-11-2017, 14:38 Категория: Экономика и бизнес

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Об этом сообщил сайту «КР» индивидуальный предприниматель Виталий Прохоров, чьё предприятие по сбору вторичного сырья понесло солидные убытки от недавнего пожара.

 

Напомним, в ночь на минувшее воскресенье на улице Механической огонь уничтожил ангар, в котором хранилось 60 тонн спрессованной макулатуры и ПЭТ-тары, а также часть оборудования и хозпостройку. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

 

Сейчас здесь ведутся восстановительные работы.

 

Как сказал «КР» сам Прохоров, приём макулатуры возобновится через неделю.

 

Причина пожара станет известна после экспертизы, на которую может уйти от одного до шести месяцев. Образцы повреждённых огнём вещей взяли на исследование специалисты испытательной пожарной лаборатории. Одна из версий – поджог, поскольку установлено, что возгорание произошло из-за привнесённого источника огня.

 

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