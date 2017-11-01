В Кыштыме предпринимателей ждут в прокуратуре

Автор: КР от Вчера, 09:56 Категория: Экономика и бизнес

В следующий вторник, 14 ноября, в здании прокуратуры совместный приём впервые проведут и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов и общественный помощник регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кыштымском городском округе Эрнест Онищенко.

Они ответят на вопросы представителей малого и среднего бизнеса. По словам самого омбудсмена Александра Гончарова, это даст предпринимателям возможность подключить к решению своих проблем сразу два мощных механизма государственной защиты их прав и интересов.

Приём состоится 14 ноября с 14 до 16 часов в здании прокуратуры на улице Калинина, 193. Записаться можно по телефонам 8 (35151) 4-45-19 или 8 (35146) 2-41-24.

Если подобная встреча заинтересует предпринимателей, не исключено, что она может стать ежемесячной. А пока и Паутов, и Онищенко принимают бизнесменов и по отдельности. Представитель надзорного органа делает это каждый вторник с 9 до 18 часов в своём кабинете, а общественный защитник – каждый первый понедельник месяца с 11 до 13 часов в офисе «Уральских кабельных сетей» на улице Горелова, 63.