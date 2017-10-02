Продвинутых школьников Кыштыма тоже обучат тому, как открыть своё дело

Автор: КР от Вчера, 10:19 Категория: Экономика и бизнес

Стартовал первый всероссийский конкурс «Мой первый бизнес». Его участником может стать любой несовершеннолетний пользователь Интернета, зарегистрировавшийся на сайте kapitany.ru.

В течение месяца школьники выполнят теоретические и практические задания, которые им будут давать их наставники – известные блогеры, каждый по своему направлению.

Так, Мария Вей расскажет о том, как сделать что-то своими руками и заработать на этом. Николай Соболев научит, как создать свой канал, видеоблог, а затем и ролик. Клава Кока даст советы, с чего начать в музыкальном бизнесе.

Ян Топлес поведает, как придумать что-то инновационное и заинтересовать инвестора. И ещё одно направление – создание интернет-магазина – ведёт блогер Вилсаком.

Дистанционное обучение участников на сайте конкурса продлится до 14 ноября. Затем жюри наградит призёров заочных испытаний. Две тысячи лучших учеников 10 и 11 классов будут приглашены в региональные образовательные бизнес-лагеря, созданные в 28 городах России.

А 18 декабря станут известны имена ста школьников, получивших гранты на обучение бизнесу в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Кроме того, самым активным участникам конкурса будет вручено более 12 тысяч дополнительных призов, среди которых айфоны и камеры GoPro.