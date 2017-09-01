В Кыштыме для стройности фигур разработали специальное фитнес-меню

Автор: КР от Вчера, 12:53 Категория: Экономика и бизнес

Новое меню для тех, кто следит за фигурой, будет представлено в ближайшее время в ресторанчике «Хуторок». Над его разработкой трудился весь коллектив поваров.

Как сказал сайту «КР» управляющий «Хуторка» Евгений Кудряшов, в фитнес-меню включены более 20 блюд и напитков. Все они отличаются низкой калорийностью и будут приготовляться только на пару. Это тушёные овощи, диетическое мясо.

Каши – и те необычные. Для стройняшек и тех, кто к ним стремится, каши будут подавать из пророщенных злаков, зелёной гречи и других изысков. В меню также травяные сборы и различные кисели.

Специально для приготовления низкокалорийной пищи ресторанчик приобрёл новое оборудование – конвектомат, позволяющий готовить пищу на пару. Также в распоряжении поваров появился профессиональный гриль. Меню блюд-барбекю тоже находится в стадии разработки.