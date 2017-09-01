Ещё одно предприятие из Кыштыма вошло в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату

Автор: КР от Вчера, 09:50 Категория: Экономика и бизнес

Недавно членский билет региональной торгово-промышленной палаты получило ООО «Кыштымский лес».

Как пояснил сайту «КР» генеральный директор предприятия Александр Батин, такая необходимость назрела уже давно.

– Мы придерживаемся известного принципа «Кто владеет информацией, тот владеет миром, – сказал Александр Николаевич. – Членство в Южно-Уральской торгово-промышленной палате позволяет нам получать самую свежую и полную информацию о состоянии экономики и рынка в Челябинской области. На этой площадке мы можем найти наших потенциальных потребителей. Кроме того, мы можем посещать все совещания областного и даже всероссийского уровня, связанные с экономикой и бизнесом.

На сегодня членами этой палаты являются десять кыштымских предприятий. Среди них и градообразующие – Кыштымский медеэлектролитный завод и Кыштымское машиностроительное объединение. Юридический член ЮУТПП и редакция «Кыштымский рабочий».

Всего, по словам менеджера по рекламе Олеси Мозговой, в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату входит около 650 предприятий нашего региона всех форм собственности.