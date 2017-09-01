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В Кыштыме школьников приобщили к пенсионной грамотности

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Экономика и бизнес

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Такие мероприятия Пенсионной фонд РФ провёл во всех регионах страны.       В Кыштымском городском округе  первый урок пенсионной грамотности для 50 школьников 10 и 11 классов прошёл в средней школе  № 13. Специалисты управления Пенсионного фонда в городе Кыштыме рассказали им о том, что полезно знать о будущей пенсии уже сегодня.

 

Были представлены  и презентации интерактивного обучающего курса для школьников и нового учебника «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни». Старшеклассники  получили представление о формуле расчёта пенсии, о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

 

Также им рассказали о роли «белой зарплаты» при формировании пенсии, о возможностях самому повлиять на её будущий размер.

 

Специалисты управления ПФР до конца года проведут аналогичные встречи во всех школах и учебных заведениях Кыштымского городского округа.

 

 

 

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