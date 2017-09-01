В Кыштыме школьников приобщили к пенсионной грамотности
Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Экономика и бизнес
Такие мероприятия Пенсионной фонд РФ провёл во всех регионах страны. В Кыштымском городском округе первый урок пенсионной грамотности для 50 школьников 10 и 11 классов прошёл в средней школе № 13. Специалисты управления Пенсионного фонда в городе Кыштыме рассказали им о том, что полезно знать о будущей пенсии уже сегодня.
Были представлены и презентации интерактивного обучающего курса для школьников и нового учебника «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни». Старшеклассники получили представление о формуле расчёта пенсии, о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
Также им рассказали о роли «белой зарплаты» при формировании пенсии, о возможностях самому повлиять на её будущий размер.
Специалисты управления ПФР до конца года проведут аналогичные встречи во всех школах и учебных заведениях Кыштымского городского округа.